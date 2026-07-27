В Екатеринбурге открыли отреставрированный памятник легендарному разведчику

В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие отреставрированного памятника легендарному советскому разведчику, Герою Советского Союза Николаю Ивановичу Кузнецову. Церемония прошла 27 июля в честь 115‑летия со дня рождения героя.

Ремонтно‑реставрационные работы, проведенные по инициативе Волонтерского центра РМК при поддержке Русской медной компании, помогли вернуть памятнику достойный облик. С мая по июль специалисты полностью заменили облицовку монумента и площадки, подпорных стен и ступеней. Были устранены повреждения гранитных плит и основания постамента, а также удалены граффити.

В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога, сенатор Совета Федерации РФ Виктор Шептий, министр культуры Свердловской области Илья Марков, глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Максим Чаплыгин и другие почетные гости.

"Подвиг Николая Кузнецова стал символом патриотизма, стойкости, упорства и воли к Победе. Легендарный разведчик был образцом для многих поколений, и сегодня его путь вдохновляет наших бойцов отстаивать суверенитет России, служит примером истинной любви к Родине для подрастающего поколения", - отметил Артем Жога.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, памятник Николаю Кузнецову, установленный на Уралмаше в 1985 году – важная часть исторического наследия Екатеринбурга. В годы Великой Отечественной войны разведчик действовал под видом немецкого офицера. Его разведывательная деятельность внесла значительный вклад в победу над фашистской Германией. Восстановление памятника – это не просто реставрационные работы, а важный шаг в сохранении исторической памяти и передаче ее новым поколениям.

На площадке около Дворца культуры Уралмашзавода также построили современный скейт-парк. Проект реализован Волонтерским центром РМК совместно с администрацией Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Новое пространство даст молодым спортсменам-экстремалам возможность для тренировок и поможет сохранить памятник от случайных повреждений.

"Для нас большая честь – участвовать в сохранении памяти о таком выдающемся человеке, как Николай Иванович Кузнецов. Реставрация памятника легендарному разведчику это не просто восстановление облика монумента, это наш вклад в то, чтобы подвиг героя не был забыт, а его пример вдохновлял молодежь, это часть большой работы по сохранению исторической памяти. Особую значимость проекту придает то, что он объединил разные поколения: в возложении цветов участвовали и ветераны, и представители молодежных и патриотических организаций, и наши волонтеры. Это живая связь времен, которую мы стремимся поддерживать и развивать. Кроме того, создание скейт‑парка на улице Фестивальной – это продуманное решение: оно дает молодежи пространство для самореализации и одновременно помогает беречь историческое наследие. Мы благодарны всем партнерам и неравнодушным людям, которые поддержали эту инициативу, и надеемся, что такие проекты будут продолжаться", - рассказал директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Возложение цветов и почетный караул у памятника по традиции организовал Фонд Святой Екатерины, который много лет бережно хранит память о великом разведчике. По инициативе благотворителей в Екатеринбурге появилась уникальная высокотехнологичная экспозиция с эффектом полного погружения "Николай Кузнецов. Человек-легенда" в мультимедийном парке "Россия – моя история", в самом центре уральской столицы – 15-метровый мурал с изображением советского разведчика, а на доме №52 на улице Ленина, где жил Кузнецов, установлена памятная доска.