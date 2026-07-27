В Екатеринбурге открыли отреставрированный памятник легендарному разведчику

27 Июля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О ситуации в Азовском море

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Алексей Варзегов

В Екатеринбурге открыли отреставрированный памятник легендарному разведчику

В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие отреставрированного памятника легендарному советскому разведчику, Герою Советского Союза Николаю Ивановичу Кузнецову. Церемония прошла 27 июля в честь 115‑летия со дня рождения героя.

Ремонтно‑реставрационные работы, проведенные по инициативе Волонтерского центра РМК при поддержке Русской медной компании, помогли вернуть памятнику достойный облик. С мая по июль специалисты полностью заменили облицовку монумента и площадки, подпорных стен и ступеней. Были устранены повреждения гранитных плит и основания постамента, а также удалены граффити.

Открытие памятника Герою Советского Союза Николаю Ивановичу Кузнецову в Екатеринбурге(2026)|Фото: Алексей Варзегов

В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога, сенатор Совета Федерации РФ Виктор Шептий, министр культуры Свердловской области Илья Марков, глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Максим Чаплыгин и другие почетные гости.

"Подвиг Николая Кузнецова стал символом патриотизма, стойкости, упорства и воли к Победе. Легендарный разведчик был образцом для многих поколений, и сегодня его путь вдохновляет наших бойцов отстаивать суверенитет России, служит примером истинной любви к Родине для подрастающего поколения", - отметил Артем Жога.

Открытие памятника Герою Советского Союза Николаю Ивановичу Кузнецову в Екатеринбурге(2026)|Фото: Алексей Варзегов

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, памятник Николаю Кузнецову, установленный на Уралмаше в 1985 году – важная часть исторического наследия Екатеринбурга. В годы Великой Отечественной войны разведчик действовал под видом немецкого офицера. Его разведывательная деятельность внесла значительный вклад в победу над фашистской Германией. Восстановление памятника – это не просто реставрационные работы, а важный шаг в сохранении исторической памяти и передаче ее новым поколениям.

Открытие памятника Герою Советского Союза Николаю Ивановичу Кузнецову в Екатеринбурге(2026)|Фото: Алексей Варзегов

На площадке около Дворца культуры Уралмашзавода также построили современный скейт-парк. Проект реализован Волонтерским центром РМК совместно с администрацией Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Новое пространство даст молодым спортсменам-экстремалам возможность для тренировок и поможет сохранить памятник от случайных повреждений.

Открытие памятника Герою Советского Союза Николаю Ивановичу Кузнецову в Екатеринбурге(2026)|Фото: Алексей Варзегов

"Для нас большая честь – участвовать в сохранении памяти о таком выдающемся человеке, как Николай Иванович Кузнецов. Реставрация памятника легендарному разведчику это не просто восстановление облика монумента, это наш вклад в то, чтобы подвиг героя не был забыт, а его пример вдохновлял молодежь, это часть большой работы по сохранению исторической памяти. Особую значимость проекту придает то, что он объединил разные поколения: в возложении цветов участвовали и ветераны, и представители молодежных и патриотических организаций, и наши волонтеры. Это живая связь времен, которую мы стремимся поддерживать и развивать. Кроме того, создание скейт‑парка на улице Фестивальной – это продуманное решение: оно дает молодежи пространство для самореализации и одновременно помогает беречь историческое наследие. Мы благодарны всем партнерам и неравнодушным людям, которые поддержали эту инициативу, и надеемся, что такие проекты будут продолжаться", - рассказал директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Открытие памятника Герою Советского Союза Николаю Ивановичу Кузнецову в Екатеринбурге(2026)|Фото: Алексей Варзегов

Возложение цветов и почетный караул у памятника по традиции организовал Фонд Святой Екатерины, который много лет бережно хранит память о великом разведчике. По инициативе благотворителей в Екатеринбурге появилась уникальная высокотехнологичная экспозиция с эффектом полного погружения "Николай Кузнецов. Человек-легенда" в мультимедийном парке "Россия – моя история", в самом центре уральской столицы – 15-метровый мурал с изображением советского разведчика, а на доме №52 на улице Ленина, где жил Кузнецов, установлена памятная доска.

Теги: Кузнецов, разведчик, памятник, открытие, РМК, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети