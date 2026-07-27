Песков: Никакой конкретики относительно "воздушного перемирия" с Украиной нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "измышлениями СМИ" сообщения о возможном обсуждении Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом инициативы воздушного перемирия на Украине.

"Действительно, несколько дней тому назад уже эта информация появилась, но пока это не более, чем такие измышления СМИ", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Песков уточнил, что какой-либо конкретики на этот счет нет. Также не поступало конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений по украинскому урегулированию, добавил он.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что на встрече Зеленского в США будет обсуждаться инициатива "воздушного перемирия".

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил о том, что предложения, сделанные на саммите на Аляске по украинскому урегулированию, провалились. По его словам, для урегулирования конфликта на Украине придется искать новые идеи и предложения, так как с предыдущими инициативами, выдвинутыми год назад в Анкоридже, не согласны украинцы.

Песков, комментируя эти заявления, отметил, что Россия будет ждать идей и предложений по мирному урегулированию на Украине со стороны США.