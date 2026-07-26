В Ростовской области частично восстановлено электроснабжение

В ростовской области 170 бригад задействованы в восстановлении электроснабжения. Ранее из-за непогоды случилось нарушение электроснабжения.

В 170 бригад входят 540 сотрудников, задействовано 190 единиц специальной техники. Подача электроэнергии части потребителей уже возобновлена. Энергетики будут продолжать работы до полного восстановления электроснабжения, сообщает Минэнерго России.

Ранее в Ростове-на-Дону подвели трагичные итоги разгула непогоды. Есть жертвы. Пострадали 13 человек. Семеро госпитализированы, один погиб. Всего произошло более 100 происшествий.