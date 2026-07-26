В Госдуме нашли рекордное количество женщин-депутатов

Заканчивающий свою работу созыв депутатов Госдумы оказался рекордным по количеству женщин. Их было 17% от общего числа парламентариев – не менее 80.

Наибольшая доля женщин – во фракции "Новые люди" (26,3%). Следом идёт "Единая Россия", в ней – 17,2% женщин. В "Справедливой России" – 15,6% женщин, а в КПРФ – 9%. Меньше всего женщин в партии ЛДПР – 7,5%.

За восемь созывов мандаты получили 316 женщин, что около 14% от всего депутатского корпуса, пишут "Ведомости".