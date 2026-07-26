Путин поздравил моряков с днём ВМФ

Сегодня в России отмечают день военно-морского флота. Его представителей поздравил президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что к военным морякам в России относятся по-особому: уважают и гордятся ими. Их служба – это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы.

"Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются. Набирает мощь морская составляющая ядерной триады России. Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. Растёт профессионализм моряков", - сказал Путин.

Президент поблагодарил всех военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи России, сообщает пресс-служба Кремля.