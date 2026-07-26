В Ростове-на-Дону из-за непогоды погиб один человек и пострадали 13
В Ростове-на-Дону подвели трагичные итоги разгула непогоды. Есть жертвы.
Пострадали 13 человек. Семеро госпитализированы, один погиб. Всего произошло более 100 происшествий.
Ликвидированы последствия 26 происшествий, на контроле остаются 73. С проезжей части и тротуаров убираются стволы и крупные ветки поваленных деревьев, представляющие опасность. Водоснабжение восстановлено полностью, сообщал в своём telegram-канале мэр города Александр Скрябин.