В Ростове-на-Дону из-за непогоды погиб один человек и пострадали 13

В Ростове-на-Дону подвели трагичные итоги разгула непогоды. Есть жертвы.

Пострадали 13 человек. Семеро госпитализированы, один погиб. Всего произошло более 100 происшествий.

Ликвидированы последствия 26 происшествий, на контроле остаются 73. С проезжей части и тротуаров убираются стволы и крупные ветки поваленных деревьев, представляющие опасность. Водоснабжение восстановлено полностью, сообщал в своём telegram-канале мэр города Александр Скрябин.