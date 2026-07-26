"Союз МС-28" отстыковался от МКС и летит на Землю

От международной космической станции отстыковался корабль "Союз МС-28". Это случилось в 10.03 (здесь и далее – по московскому времени).

На борту корабля – Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Кристофер Уилльямс. Включение двигателя "Союза МС-28" на торможение для сведения с орбиты ожидается в 12.32, его разделение на отсеки – в 13.00, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы – в 13.03, ввод основного парашюта – в 13.11.

Приземление спускаемого аппарата намечается в 13.25 в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".