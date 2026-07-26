В Кабардино-Балкарии с Эльбруса не могут эвакуировать тела двух альпинистов

Спасатели пока не эвакуировали тела двух альпинистов, погибших на Эльбрусе.

Спасатели МЧС России спасли двух альпинистов, эвакуировали их вниз и передали медицинским работникам. Продолжаются поиски трёх альпинистов. Тела ещё двух членов группы находятся на седловине горы Эльбрус на высоте 5 тыс. 350 м. Их эвакуируют, когда позволит погода.

Вечером 25 июля спасателям стало известно о том, что на седловине горы Эльбрус на высоте в 5 тыс. 100 м зарегистрированная группа альпинистов не может самостоятельно спустится и попросила о помощи, сообщает управление МЧС по Кабардино-Балкарии.