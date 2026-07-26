Игорь Седов поздравил астраханцев с Днем Военно-Морского Флота России

"От всей души поздравляю ветеранов Военно-Морского Флота и действующих защитников морских рубежей нашей Родины с профессиональным праздником!", - говорится в поздравлении председателя городской Думы Астрахани Игоря Седова.

Он отметил, что более 300 лет назад началась великая история Военно-Морского Флота России, наполненная славными победами и доблестью моряков-героев. Созданный императором Петром Великим, военный флот укрепил Россию как могущественную морскую державу, а его матросы и офицеры стали символом стойкости, мужества и преданности своему делу.

"Сегодняшний праздник — это выражение глубокого уважения к надежным защитникам Отечества и к славным морским традициям. Служба на флоте требует сплоченности, дисциплины и высокого уровня профессионализма. Наши моряки с гордостью и достоинством охраняют водные границы Родины и готовы в любой момент дать отпор агрессору. Желаю всем, кто выбрал путь службы в Военно-Морском Флоте России, крепкого здоровья, личного счастья и новых успехов в своей деятельности. Пусть каждый выход в море заканчивается тёплой и радостной встречей с близкими на родном берегу!", - говорится в поздравлении.