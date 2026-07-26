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Общество Свердловская область
Фото: Федерация самбо Свердловской области

Матчевая встреча между военнослужащими России и Беларуси "Кубок Дружбы" — одно из самых ярких спортивных событий лета

Во Дворце самбо и единоборств в Верхней Пышме спортсмены сразились в четырёх дисциплинах: самбо, дзюдо, вольной и грекоримской борьбе. Спортивное событие не только объединило сильнейших спортсменов среди военнослужащих Центрального военного округа России и Республики Беларусь, но и подчеркнуло крепкие узы дружбы между братскими народами.

Иван Кувырзин, помощник командующего войсками Центрального военного округа, полковник, подчеркнул:

"Это спортивное событие — встреча двух дружеских сборных, команд Вооружённых Сил Республики Беларусь и нашего Центрального военного округа. Оно напрямую связано с военной средой и служит укреплению спортивного и боевого братства".

Александр Карелин, Сенатор РФ, председатель общественного совета федерального проекта "Единой России" "Выбор сильных", трёхкратный победитель Олимпийских игр, отметил фестивальный формат мероприятия:

"Он самый наглядный, потому что даёт возможность тем, кто ещё не определился с выбором спортивной дисциплины, увидеть всё многообразие — и вольную, и грекоримскую борьбу, самбо, дзюдо. Это лучшая пропаганда правильных ценностей. Мы обязаны учиться друг у друга".

(2026)|Фото: Федерация самбо Свердловской области

Говоря о миссии проекта "Выбор сильных", Александр Карелин добавил:

"Проект под патронатом "Единой России" не столько объединяет методики, сколько занимается воспитанием сильных российских подданных через виды борьбы. Наша задача — свести к минимуму разрывы между самбо, дзюдо и спортивной борьбой, создать единую воспитательную среду".

Шухрат Махмудов, президент Федерации самбо Свердловской области, уверен:

"Всё, что связано с борьбой, закаляет характер человека. Молодёжь должна видеть красоту борьбы во всех её проявлениях и понимать, какие возможности перед ней открываются".

(2026)|Фото: Федерация самбо Свердловской области

Юрий Степкин, заслуженный мастер спорта России по дзюдо, бронзовый призёр Олимпийских игр, поделился эмоциями:

"Рад, что мы находимся на этом мероприятии, где объединены все виды борьбы. Такой программы ещё не было — для меня это ново и очень интересно. Приятно, что в одном месте собрались такие волевые, сильные люди. Проект "Выбор сильных" ещё раз подтверждает: сильным человек не рождается — он им становится".

Валерий Стенников, генеральный директор Клуба самбо УГМК, заслуженный тренер России, рассказал о развитии сотрудничества:

"В прошлом году мы заключили договор со спортивным клубом Армии Центрального военного округа и клубом армии Свердловской области о сотрудничестве. Сегодня мы видим плоды этой работы — матчевую встречу России и Беларуси. Мы проводим её в Верхней Пышме, потому что это настоящая "кузница самбистов", и мы намерены оправдывать это звание".

Мурат Хасанов, 11кратный чемпион мира по самбо, президент РОО "Олимпийский совет Республики Адыгея", акцентировал внимание на значении события для межгосударственных отношений:

"Кубок Дружбы объединяет сразу несколько видов борьбы. Само присутствие здесь таких именитых спортсменов говорит о том, что дружба между военнослужащими России и Беларуси — это не просто слова. Россия и Беларусь — неразделимы, и, я уверен, в этом состязании победит дружба".

(2026)|Фото: Федерация самбо Свердловской области

Алексей Свалов, координатор проекта "Выбор сильных" в Свердловской области, подчеркнул значимость "Кубка Дружбы":

"Это не просто состязания — это школа характера и патриотизма. В каждом движении военнослужащих на ковре — дисциплина, ответственность и верность долгу. А главное — этот турнир становится живым символом дружбы народов России и Беларуси: здесь ценят взаимное уважение, обмениваются опытом и вместе берегут традицию воспитания силы духа".

Денис Логинов, подполковник, старший преподаватель кафедры физической подготовки и спорта Военной академии Республики Беларусь, выразил уверенность в прочности братских связей:

"Все знают, что Россия и Беларусь — братские народы, которые всегда дружили и будут дружить. Надеюсь, эта дружба никогда не закончится".

Помимо соревновательной части, гостей спортивного события ждали автограф‑сессии и мастер‑классы — уникальная возможность пообщаться с легендами мирового спорта и перенять их опыт.

(2026)|Фото: Федерация самбо Свердловской области

Теги: Кубок Дружбы, самбо


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