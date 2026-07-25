В Алуште ввели режим ЧС из-за длительного отсутствия электроэнергии

В Алуште введен режим чрезвычайной ситуации из-за длительных перебоев в электроснабжении и атак ВСУ. Об этом сообщила глава администрации муниципалитета Галина Огнева.

По данным Алуштинского филиала "Крымэнерго", большинство потребителей в регионе остаются без электричества более двух суток. Исключение составляют населенные пункты Солнечногорское, Рыбачье, Малореченское, Лесное и Генеральское.

Ранее сообщалось, что власти Алушты не будут публиковать график отключения электричества, так как перебои с электроэнергией носят аварийный характер и предсказать их заранее невозможно. До этого сообщалось, что в Алуште электричество будет подаваться на два часа с перерывом в десять часов.