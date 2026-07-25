Токаев на встрече с Путиным предложил заморозить конфликт на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что для урегулирования конфликта на Украине можно было бы заморозить конфликт и вернуться к формуле Стамбульских соглашений. Об этом лидер Казахстана заявил президенту России Владимиру Путина на встрече в Омске перед форумом межрегионального сотрудничества двух стран.

"Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к "Стамбульской формуле 2.0", поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну и затем уже – естественно, под гарантии великих держав, включая Россию, – дальше двигаться в сторону долгожданного мира", - приводит слова Токаева пресс-служба Кремля.

"Ну, никто не знает, как выйти из ситуации, потому что есть позиции сторон. Но, с другой стороны, есть такой момент и возможность, как поставить на заморозку все это дело. Это апробированная в международной практике ситуация, прием", - добавил лидер Казахстана.

Путин в ответ пообещал в ходе сегодняшней встречи проинформировать Токаева "в деталях" на тему украинского урегулирования.