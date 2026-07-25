В Тюмени отменили фейерверк в честь Дня города из-за БПЛА

В Тюмени отменили фейерверк, который должны были запустить в честь Дня города. Об этом сообщил мэр Максим Афанасьев.

"Обращаем ваше внимание, что запланированный праздничный фейерверк сегодня проводиться не будет. Спасибо за понимание и терпение!", - приводит его слова информационный центр правительства Тюменской области в Telegram-канале.

Утром в регионе была объявлена беспилотная угроза. Позже губернатор региона Александр Моор сообщил, что украинский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ, произошло возгорание. Местные власти приняли решение о приостановке всех праздничных мероприятий в честь Дня города, запланированных к проведению на открытых площадках. После отмены беспилотной опасности работа площадок возобновилась.

Ранее полпред президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что падение беспилотника на территории Тюменского НПЗ - это атака, которая носит пропагандистский характер, ведь сегодня Тюмень отмечает свой 440-летний юбилей. "Как показывает история, еще никому не удавалось запугать уральцев и сибиряков", - отметил он в своем Telegram-канале.