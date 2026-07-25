Производство по делу блогера Чекалиной возобновили

Гагаринский суд Москвы возобновил производство по уголовному делу в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом сообщает ТАСС.

Заседание назначено на 30 июля. На нем суд решит вопрос о дальнейшем рассмотрении дела по существу.

Гособвинение также настаивает на ужесточении блогеру меры пресечения в связи с тем, что она нарушила ранее избранные ей запреты.

Ранее суд по делу Чекалиной приостановили из-за ее онкологического заболевания. В отношении ее бывшего супруга суд продолжился, в итоге Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии.

Источник в силовых структурах сообщал, что в НМИЦ онкологии им. Блохина, где проходит лечение Лерчек, не нашли медицинских противопоказаний для явки Чекалиной в суд. Девушка проходит курс химиотерапии, который закончится в середине июля.