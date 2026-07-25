ВСУ атаковали турбазы в Запорожской области, погибли восемь человек

ВСУ ночью ударили по туристическим базам в поселке городского типа Кирилловка Мелитопольского городского округа. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Погибли восемь человек, из них двое детей. Число пострадавших составляет 14 человек, включая трех несовершеннолетних, уточнил глава региона. Он добавил, что всем пострадавшим и близким погибших будет оказана помощь.

"Противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям. Вопиющее преступление, которое свойственно только украинскому режиму", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Ранее в Запорожской области беспилотник атаковал рейсовый пассажирский автобус Краснодар – Мелитополь. Пассажиры и два водителя успели покинуть транспортное средство, никто не пострадал.