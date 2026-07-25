США предупредили Украину о недопустимости атак на нефтяную инфраструктуру в Черном море

США предупреждали Украину о недопустимости нанесения ударов по судам и нефтяной инфраструктуре третьих стран в Черном море, сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным источника издания, это произошло после того, как корпорация Chevron обратилась к Белому дому с просьбой повлиять на атаки ВСУ в акватории Черного моря.

Газета отмечает, что администрация США рассматривает Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) как важнейший канал поставок энергоресурсов из Казахстана на европейские рынки, служащий альтернативой российским.

Ранее погрузку нефти на морском терминале КТК, который не единожды подвергался украинским атакам, приостановили в целях безопасности. Об этом сообщило Минэнерго Казахстана.