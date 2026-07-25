Сотрудник кировского предприятия, числившийся погибшим при ударе ВСУ, жив

Один из сотрудников предприятия в Кирове, числившийся погибшим при ударе ВСУ, жив, сообщил губернатор Александр Соколов.

"Погибших на месте не 6, а 5 человек. Один из работников предприятия, числящийся пропавшим под завалами, не выходивший на связь, жив", - написал глава региона в Telegram-канале.

Напомним, предприятие в Кирове 24 июля утром было атаковано ракетой. Власти сообщали, что погибли шесть человек, еще 26 пострадали. На территории предприятия после атаки начался пожар, спустя несколько часов его потушили. В Кировской области объявлен трехдневный траур 25, 26 и 27 июля.