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Общество Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Председатель Думы Астраханской области поздравил работников следственных органов с профессиональным праздником

Игорь Мартынов от имени Думы Астраханской области и от себя лично поздравил работников следственных органов с их профессиональным праздником.

"Органы следствия играют огромную роль в работе правоохранительной системы России. Вы вносите большой вклад в укрепление правовых основ государства, борьбу с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом, в обеспечение безопасности наших граждан, защиту их прав и свобод. История создания службы берет начало с указа Петра I об учреждении следственной канцелярии. Сегодня органы следствия – неотъемлемая часть правоохранительной системы, обеспечивающей правовую стабильность и торжество справедливости как основу процветания российского государства", - говорится в поздравлении.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Спикер регионального парламента отметил, что служба не стоит на месте, постоянно развивается и модернизируется. Оттачивание навыков, применение самых современных технологий и передовых методик расследования – всё это помогает ещё более эффективно нести службу и добиваться высоких результатов.

"Выражаю вам искреннюю благодарность за самоотверженный труд, честное исполнение служебного долга и верность присяге. Особые слова признательности – ветеранам следственных органов. Ваш бесценный опыт помогает в работе молодому поколению следователей, сохраняющих и приумножающих лучшие профессиональные традиции. Убежден, что и в дальнейшем вы будете вносить весомый вклад в укрепление законности и правопорядка на территории региона. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, стойкости духа и новых успехов на благо страны, общества и закона!", - подчеркнул Игорь Мартынов.

Теги: игорь мартынов, дума астраханской области, день работника следственных органов, поздравление


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