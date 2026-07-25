В Грузии второй день блэкаута: остановились поезда и метро

В Грузии второй день подряд произошло масштабное отключение электроэнергии. Причины блэкаута установлены.

Как сообщила Государственная электросистема Грузии, электричество отключилось сегодня около 08:00 (07:00 мск). По всей стране были остановлены поезда, в столице не работало метро, пишет Sputnik Грузия. Кроме того, из-за остановки насосных станций в Тбилиси возникли перебои с водоснабжением.

Около 10.00 электроснабжение восстановили в большей части регионов.

Директор Ингурской ГЭС назвал аварию на ЛЭП "Имерети" причиной блэкаута в Грузии. При этом Леван Мебония заявил, что пока не может сказать, как именно была повреждена линия электропередачи "Имерети", пишет РИА Новости.

Это уже второй блэкаут в стране за последние два дня. 24 июля свет отключали по всей Грузии и Абхазии. Электричество отсутствовало в Тбилиси и других крупных городах.

В Абхазии сообщили о системной аварии на крупнейшей на Кавказе Ингурской ГЭС, которая снабжает электричеством как Абхазию, так и Грузию.