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Экономика Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов поздравил работников торговой сферы Астраханской области с профессиональным праздником

От имени Думы Астраханской области и от себя лично Игорь Мартынов поздравил работников торговли региона с профессиональным праздником.

"Торговля традиционно остаётся одной из экономически и социально значимых сфер для нашего региона: она связывает производителя и покупателя, создаёт рабочие места, формирует доходы бюджета и напрямую влияет на качество жизни людей. Сегодня вы активно внедряете современные и эффективные методы торговли, стремитесь разнообразить ассортимент товаров, способствуете развитию социальной инфраструктуры. И, что очень важно, помогаете нашим бойцам и их родным, приближая победу в специальной военной операции. Отдельные слова признательности - за ваше неравнодушие, за то, что на постоянной основе принимаете участие в благотворительных акциях, оказываете помощь детским домам, формируете подарочные наборы для наших уважаемых ветеранов", - говорится в поздравлении спикера Думы Астраханской области.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов высказал убеждение, что  сфера торговли будет и дальше содействовать укреплению экономического потенциала региона, повышению уровня обслуживания населения и насыщению потребительского рынка высококачественными товарами.

"Благодарю вас за добросовестный труд, неиссякаемую энергию, предприимчивость и преданность делу. Желаю крепкого здоровья, благополучия, процветания и новых успехов на благо Астраханской области!", - высказал пожелания председатель регионального парламента.

Теги: игорь мартынов, дума астраханской области, день работника торговли, поздравление


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