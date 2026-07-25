Игорь Мартынов поздравил работников торговой сферы Астраханской области с профессиональным праздником

От имени Думы Астраханской области и от себя лично Игорь Мартынов поздравил работников торговли региона с профессиональным праздником.

"Торговля традиционно остаётся одной из экономически и социально значимых сфер для нашего региона: она связывает производителя и покупателя, создаёт рабочие места, формирует доходы бюджета и напрямую влияет на качество жизни людей. Сегодня вы активно внедряете современные и эффективные методы торговли, стремитесь разнообразить ассортимент товаров, способствуете развитию социальной инфраструктуры. И, что очень важно, помогаете нашим бойцам и их родным, приближая победу в специальной военной операции. Отдельные слова признательности - за ваше неравнодушие, за то, что на постоянной основе принимаете участие в благотворительных акциях, оказываете помощь детским домам, формируете подарочные наборы для наших уважаемых ветеранов", - говорится в поздравлении спикера Думы Астраханской области.

Игорь Мартынов высказал убеждение, что сфера торговли будет и дальше содействовать укреплению экономического потенциала региона, повышению уровня обслуживания населения и насыщению потребительского рынка высококачественными товарами.

"Благодарю вас за добросовестный труд, неиссякаемую энергию, предприимчивость и преданность делу. Желаю крепкого здоровья, благополучия, процветания и новых успехов на благо Астраханской области!", - высказал пожелания председатель регионального парламента.