В Екатеринбурге эвакуировали склад Wildberries после атаки БПЛА

В Екатеринбурге со склада Wildberries эвакуировали всех сотрудников после атаки БПЛА на город. В пресс-службе компании сообщили, что здание не повреждено.

"На логистическом объекте компании в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности", - говорится в заявлении Wildberries в Telegram-канале.

Информации о пострадавших не поступало. Работа логистического объекта временно приостановлена.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что из-за падения обломков БПЛА начался пожар на стоянке в Чкаловском районе города. По его словам, никто не пострадал, возгорание локализовали.

Напомним, на этой неделе БПЛА атаковали объекты компании в Подмосковье, Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Невинномысске, Ленинградской и Тамбовской областях. В результате атак погибли и пострадали несколько десятков человек.