Пожар произошел на стоянке в Екатеринбурге после падения обломков БПЛА

Возгорание произошло на стоянке в Екатеринбурге из-за падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Денис Паслер.

"Одна из предпринятых попыток атаки БПЛА на наш регион отражена, - написал глава региона в Telegram-канале. - В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на стоянке на площади 300 кв.м в Чкаловском районе Екатеринбурга".

Он уточнил, что объекты экономики и инфраструктуры не повреждены. Люди были эвакуированы, никто не пострадал.

Пожар уже локализован, угрозы распространения нет, добавил Паслер. Идет ликвидация последствий, все ответственные службы работают на месте.

Губернатор подчеркнул, что опасность атаки БПЛА в регионе все еще сохраняется, и призвал жителей к бдительности.

Ранее в Свердловской области второй раз за утро объявили режим беспилотной опасности. Он действует с 08:30. Введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в екатеринбургском аэропорту Кольцово.