Wildberries после ударов по складам оперативно перестраивает логистику

Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила о перестройке логистики компании с целью минимизации задержек после атак ВСУ.

"Оперативно перестраиваем логистику: задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране, перенаправляем товарные потоки, чтобы минимизировать задержки и сохранить для вас качество работы на площадке", - написала Ким в Telegram-канале.

Напомним, на этой неделе БПЛА атаковали объекты компании в Подмосковье, Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Невинномысске, Ленинградской и Тамбовской областях. В результате атак погибли и пострадали несколько десятков человек.

Ранее Ким сообщала, что часть площадей и товаров удалось сохранить, компания пытается перераспределить товары по складам "для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости наших партнеров".