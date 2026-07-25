Пять человек получили ранения при атаке ВСУ на Ростовскую область

Ростовская область подверглась ночью массированной воздушной атаке, уничтожены БПЛА и ракеты, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что силы ПВО работали во всех районах области. Пять человек получили ранения: четверо мужчин в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, двое госпитализированы.

В Ростове в результате падения осколков БПЛА незначительные повреждения получили два многоквартирных дома, два частных дома, строящиеся высотные здания, коммерческие организации, складские помещения. Все возгорания, возникшие в результате атаки, ликвидированы, уточнил губернатор.

В Красносулинском районе повреждения получили инфраструктура и административное здание автомобильного пункта пропуска "Новошахтинск".

В Азовском районе в результате падения осколков БПЛА произошло возгорание частного дома, повреждено административное здание, в Мясниковском районе - коммерческие объекты.