В Свердловской области второй раз за утро объявили режим угрозы атаки БПЛА

В Свердловской области второй раз за утро объявили режим беспилотной опасности. Он действует с 08:30, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Предупреждение также опубликовал губернатор Денис Паслер. По его словам, ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. "Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета", — написал Паслер в Telegram-канале.

До этого режим беспилотной опасности вводили 25 июля в 08:04. Всего через четыре минуты в МЧС сообщили о снятии угрозы.

Росавиация на фоне угрозы атаки БПЛА ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в екатеринбургском аэропорту Кольцово.