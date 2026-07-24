В подмосковном Щелкове трое рабочих отравились угарным газом при проведении ремонтных работ

В подмосковном Щелкове трое рабочих отравились угарным газом при проведении ремонтных работ, сообщили Накануне.RU в региональном СК РФ.

Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 24 июля текущего года рабочие проводили ремонтные работы в канализационно-насосной станции Назамиха. При обслуживании рабочие спустились в камеру, где в какой-то момент получили отравление угарным газом, в результате чего скончались.

Следователем с участием криминалиста проводится осмотр места, в ходе которого производятся заборы воздуха, допрашиваются свидетели, планируется назначение судебно-медицинских экспертиз.