Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пообещала вызвать исполняющего обязанности постпреда России при ЕС

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пообещала вызвать исполняющего обязанности постпреда России при ЕС, сообщает ТАСС.

Каллас написала в X, что она "вызовет представителя России при ЕС, а также предложит [странам ЕС] новые санкции".

Ранее в Минобороны РФ сообщили о том, что ВС России поразили объекты инфраструктуры логистического центра с военными грузами порта Одесса, а также инфраструктуру порта Южный с горюче-смазочными материалами.