В Екатеринбурге сгорел вагон на станции Аппаратная Свердловской железной дороги
Сегодня, около 19.00 по местному времени на станции Аппаратная Свердловской железной дороги в городе Екатеринбурге произошло возгорание вагона, принадлежащего ООО "Гарантстрой", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства возгорания вагона. Предварительной причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности работниками предприятия.
В результате происшествия никто не пострадал, вагон уничтожен огнем. По данному факту Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований пожарной безопасности.