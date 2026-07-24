В Екатеринбурге сгорел вагон на станции Аппаратная Свердловской железной дороги

В результате происшествия никто не пострадал, вагон уничтожен огнем. По данному факту Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований пожарной безопасности.

Сегодня, около 19.00 по местному времени на станции Аппаратная Свердловской железной дороги в городе Екатеринбурге произошло возгорание вагона, принадлежащего ООО "Гарантстрой", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.



