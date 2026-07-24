Два буксира, используемые в интересах ВСУ, поражены в порту "Николаев"

Два буксира, используемые в интересах ВСУ, поражены в порту "Николаев" в результате ударов высокоточным оружием, сообщают РИА Новости.

"В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами поражены в порту "Николаев" (государственное предприятие "Николаевский морской торговый порт") два буксира", - говорится в сообщении.

В течение дня ВС РФ продолжено нанесение ударов по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ.