ЦБ не будет снижать ставку, чтобы облегчить обслуживание госдолга

В ЦБ исключили вариант снижения ключевой ставки из-за того, что государству станет слишком сложно обслуживать госдолг. При этом ситуация с дефицитом бюджета (точнее, его размером) пока неопределенная, поэтому регулятор готов пересматривать свои прогнозы осенью (когда Минфин представит проект бюджета на 2027 год). В Центральном банке не отрицают, что при высоком структурном дефиците, наблюдаемом сейчас, денежно-кредитная политика будет корректироваться в сторону сдержанности, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Рост денежной массы превышает наши прогнозы – мы ожидаем более высокого структурного дефицита. Это значит, что денежно-кредитная политика должна быть более сдержанной. <…> Минфин уже объявил, что дефицит, скорее всего, будет до 2028 года. Но фактическая траектория может быть другой. Мы закладываем в наши расчеты структурный дефицит, но оценка будет уточняться в сентябре-октябре, когда правительство представит проект бюджета на следующий год", - сообщила Набиуллина журналистам.

Также она отметила, что тактика финансирования дефицита бюджета – это дело Минфина, где "гибко подходят к заемной политике". "И не методами финансирования дефицита определяется влияние его на ставку, а его размерами. Мы не считаем, что обслуживание госдолга станет слишком дорогим и придется снижать ставку – у нас не очень большой госдолг, и такая ситуация для России невозможна", - полагает глава регулятора.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин добавил, что в 1998 году размер госдолга действительно повлиял на ситуацию.