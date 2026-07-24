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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Набиуллина не считает рост ВВП в районе 0-1% стагфляцией

Центральный банк России снизил прогноз по росту экономики в этом году, впервые в сценариях регулятора появилась вероятность нулевого роста. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала не называть даже такой исход стагфляцией и не использовать этот термин в качестве "страшилки".

"[В обновленном прогнозе] мы учли временное снижение производственных мощностей. Все-таки 0-1% - это темпы роста, а не стагфляция, этот термин часто используют как страшилку. Отдельный год с шоком предложения – это не стагфляция" – сказала Набиуллина журналистам.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин добавил, что "стагфляция случится, если на выбытие производственных мощностей неадекватно среагировать".

Также Набиуллина прокомментировала идею о зависимости ВВП от ключевой ставки: "Зависимость ВВП от ставки – это очень упрощенная точка зрения. Если бы это на практике работало – экономисты, предлагающие снижать ставку для роста ВВП, получили бы Нобелевскую премию. В реальности мы бы получили гиперинфляцию и снижение экономического роста. Наша проблема не в нехватке спроса и денег, у нас ограничены производственные, трудовые ресурсы. Некоторые предприятия сталкиваются с отсутствием спроса, но это микроэкономика, а не макроэкономика. Низкой ставкой эту тему не решить".

Теги: эльвира набиуллина, ввп, прогноз, цб


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