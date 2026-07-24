Атаки на склады Wildberries не должны привести к устойчивому росту цен - ЦБ

Атаки на складские помещения являются шоками предложения, но пока не известно, будут ли они влиять на рост цен. Текущий рост цен возможен, но перейдет ли это в устойчивый тренд – неизвестно, считает глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

"Не на любой шок предложения нужно реагировать мерами денежно-кредитной политики", - так глава ЦБ прокомментировала идею отражать в ключевой ставке последние события с логистическими центрами Wildberries.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин добавил, что регулятор пока считает, что "выбытие производственного потенциала – временное, а к концу года большинство выбывших мощностей (это уже касается и нефтеперерабатывающего сектора, пострадавшего от атак беспилотников – прим. ред.) вернется в строй.

Также в ЦБ не волнуются по поводу устойчивости финансового положения страховщиков: "Меры поддержки [для страховых компаний] мы не рассматриваем, считаем, что у страховщиков есть большой запас устойчивости. Да, есть рост выплат, но у страховщиков достаточно ресурсов, чтобы их осуществлять".