Пострадавшим от паводка жителям Пермского края выплатят матпомощь и компенсации

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о завершении предварительной оценки поврежденного в ходе паводка имущества в Октябрьском округе, передает корреспондент Накануне.RU.

С 27 июля пострадавшим начнут выплачивать единовременную материальную помощь на первоочередные нужды в размере 15 тыс. руб.

"Далее будем выплачивать компенсацию за утрату движимого имущества (мебель, бытовая техника, дрова). Выплата будет осуществляться в размере понесенного ущерба – до 200 тысяч рублей. Выплаты будут произведены из резервного фонда Пермского края. Кроме того, поручил главам пострадавших муниципалитетов индивидуально подойти к вопросу компенсации за утраченный урожай. Размер выплаты составит до 25 тысяч рублей на домовладение", - заявил Махонин.

Он также отметил, что понимает, что есть и сильно поврежденные дома. Их оценкой займутся специалисты Минстроя. Они будут решать - восстанавливать дом или предоставлять альтернативное жилье.

Власти продолжают приводить в порядок дороги и мосты в пострадавших населенных пунктах – там работают специалисты Минтранса, управления автодорог и транспорта и подрядных организаций.