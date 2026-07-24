СМИ: Расследование в отношении экс-главы КРСУ Мисюры решено возобновить

Расследование в отношении бывшего главы "Корпорации развития Среднего Урала" (КРСУ) Андрея Мисюры будет возобновлено. Такое решение принял Свердловский областной суд.

Как сообщает "Ъ" со ссылкой на источник, на возобновлении расследования, приостановленного в прошлом году, настояла прокуратура. Речь идет об обвинении Мисюры в злоупотреблении, превышении полномочий и халатности в то время, когда он занимал руководящий пост в екатеринбургском НПО автоматики имени академика Семихатова (входит в госкорпорацию "Роскомос").

Ранее расследование было прекращено за отсутствием состава преступления. Почему его решили возобновить - не сообщается.

В начале февраля стало известно, Андрей Мисюра больше не будет возглавлять "Корпорацию развития Среднего Урала". Тогда в департаменте информполитики региона сообщили, что ему предложат управленческую позицию в структурах правительства Свердловской области, соответствующую его высоким компетенциям.

Через два месяца было объявлено, что Мисюра приступил к исполнению обязанностей первого вице-президента акционерного общества "Композит". Это ведущее научно-исследовательское предприятие Госкорпорации "Роскосмос", которое специализируется на разработке передовых материалов и технологий для авиационной и ракетно-космической промышленности.