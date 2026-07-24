Подорожание топлива уже начинает распространяться на более широкий круг товаров - Набиуллина

Центральный банк России признает "вклад" топливного кризиса в ускорение текущей инфляции, но считает, что компании справятся с ситуацией, и скачок цен будет единичным, а к концу года выбывшие мощности в основном вернутся в строй.

"В июне росли цены на топливо, и его подорожание начинает распространяться на более широкий круг товаров и услуг. По мере стабилизации ситуации на топливном рынке цены могут пойти вниз. Учитывая уже случившийся рост цен на топливо и другие товары, мы повысили прогноз по инфляции на этот год до 6-7%. Прежде всего, топливная ситуация относится к тому, что называется шоком предложения. Во многих регионах ситуация стабилизировалась", - сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, посвященной ключевой ставке.

Напомним, регулятор сегодня снизил ключевую ставку на 0,25% - до 14% годовых.