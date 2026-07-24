Кадровый дефицит или успех: безработица в России упала до 2,1%

Российская экономика зафиксировала аномально низкие показатели незанятого населения, которые стали минимальными за весь период ведения статистики. В интервью РИА Новости руководитель Минтруда Антон Котяков сообщил , что актуальный уровень безработицы в стране теперь составляет всего 2,1%. Данные основываются на свежих расчетах Росстата и подтверждают глубокие изменения, происходящие во внутреннем секторе трудоустройства.

Глава ведомства ранее прогнозировал, что ситуация на рынке труда стабилизируется в пределах 2,2–2,3%. По мнению Котякова, в ближайшее время не стоит ожидать серьезных потрясений или резкого роста числа ищущих работу, так как текущие значения закрепились достаточно прочно. Статистика за весенний период уже показывала лидерство отдельных регионов по максимальному вовлечению жителей в трудовую деятельность, что создало фундамент для общероссийского рекорда.

На исключительность текущего момента указывал и Владимир Путин. Президент подчеркнул, что по параметрам занятости Россия сегодня опережает большинство индустриально развитых мировых держав. Минимальное количество свободных рук свидетельствует о высокой активности предприятий и масштабном спросе на специалистов, что выводит страну в число глобальных лидеров по уровню доступности рабочих мест для населения.