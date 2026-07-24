Кадровый дефицит или успех: безработица в России упала до 2,1%
Глава ведомства ранее прогнозировал, что ситуация на рынке труда стабилизируется в пределах 2,2–2,3%. По мнению Котякова, в ближайшее время не стоит ожидать серьезных потрясений или резкого роста числа ищущих работу, так как текущие значения закрепились достаточно прочно. Статистика за весенний период уже показывала лидерство отдельных регионов по максимальному вовлечению жителей в трудовую деятельность, что создало фундамент для общероссийского рекорда.
На исключительность текущего момента указывал и Владимир Путин. Президент подчеркнул, что по параметрам занятости Россия сегодня опережает большинство индустриально развитых мировых держав. Минимальное количество свободных рук свидетельствует о высокой активности предприятий и масштабном спросе на специалистов, что выводит страну в число глобальных лидеров по уровню доступности рабочих мест для населения.
Сообщалось, что российские компании стали заметно строже относиться к прошлому своих сотрудников: сегодня лишь 9% организаций готовы принять на работу человека с судимостью, что почти вдвое меньше прошлогодних показателей. Реально такие люди трудятся всего в 5% компаний, хотя раньше этот процент был выше.