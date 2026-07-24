Жителей Тюмени напугала странная пленка на реке Тура

Тюменцы продолжают жаловаться на состояние реки Тура. По словам местных жителей, на воде обнаружена странная пленка, передает корреспондент Накануне.RU.

Также в соцсетях местные жители продолжают жаловаться на ужасный запах от реки.

"Вчера мимо по мосту через Туру ехала, воняет так, что и мухи мрут. Это ужас какой, до рвоты", - поделилась в комментариях одна из местных жительниц.

Роспотребнадзор Тюменской области в комментариях под публикацией отметил, что в рамках рассмотрения поступающих в адрес Управления обращений граждан проводятся замеры атмосферного воздуха. На селитебной территории превышение аммиака и сероводорода не превышает предельно допустимых концентраций.

Также Управление Роспотребнадзора по Тюменской области сообщает, что из-за аномального количества атмосферных осадков июня и июля, выпавших на территории Тюменской области, на реке Тура наблюдается дождевой паводок. В результате высокого уровня паводка произошел смыв большого количества почвенного гумуса в водосборной площади в реку. Речная вода характеризуется предельно высоким уровнем интенсивности запаха и высокой цветностью, не характерной для данного водотока. Управлением проводится выборочный мониторинг качества атмосферного воздуха в зоне жилой застройки города Тюмени.