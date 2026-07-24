Сетевики на неделю закроют улицу Гражданская в Екатеринбурге

В августе сетевики на неделю закроют движение транспорта по улице Гражданской в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 18 по 25 августа у дома №2 специалисты АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" будут проводить на участке работы по модернизации магистральных тепловых сетей.

Объехать зону работ можно по близлежащим улицам. На перекрытой части дороги будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут. С этим может помочь информационная карта, на которой отображены все актуальные дорожные работы и перекрытия.