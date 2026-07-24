Топ-менеджер ВТБ прокомментировал решение ЦБ РФ по ключевой ставке

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин по итогам заседания ЦБ прокомментировал решение.

"ЦБ продолжил серию снижения ключевой ставки, и для вкладчиков «окно возможностей» для высоких ставок постепенно сужается. Мы считаем, что сейчас оптимальный момент, чтобы зафиксировать высокую доходность на горизонте 6–12 месяцев и более. Срочные депозиты в крупнейших банках сегодня приносят 13% и более. Важно понимать: каждое снижение ключевой ставки в первую очередь «бьёт» по коротким депозитам и маркетинговым предложениям — они реагируют сразу практически зеркально. Длинные вклады, напротив, могут прибавить в доходности, что делает их сейчас более защищённым инструментом. Дополнительным аргументом для вкладчиков остаётся высокая конкуренция между банками за пассивы, которая сохранится до конца года. При этом на розничном рынке складывается уникальная конфигурация. Одновременно с тем, что доходность вкладов остаётся двузначной, кредитные ставки серьезно отошли от своих максимумов. Например, стоимость рыночных ипотечных программам на конец июня составила в среднем 19,15% годовых (минус 1 п.п. с января), средние ставки потребкредитов сейчас составляют от 29,3% против 32% в начале года, а в сегменте автокредитования ставки с учётом субсидий производителей стартуют с 0,01%", - сказал Алексей Охорзин.

Кроме того он отметил, что заемщики, которые не хотят откладывать решение своих финансовых и жилищных вопросов надолго, держат в уме возможность последующего рефинансирования, когда стоимость кредитов начнёт снижаться активнее.