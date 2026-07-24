Песков: США не смогли переломить украинцев, подстрекаемых европейцами

Россия будет ждать идей и предложений по мирному урегулированию на Украине со стороны США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, американцы искренни "в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех".

Представитель Кремля добавил, что вариант урегулирования, предложенный США, был принят Россией, но не был принят Украиной.

"И американцы не смогли уговорить украинцев, потому что они не смогли переломить украинцев, подстрекаемых европейцами", - сказал Песков в комментарии журналисту "Вестей" Павлу Зарубину.

Песков также подчеркнул, что Москва учитывает тот факт, что Вашингтон продолжают накачивать Украину вооружениями. "Но такой дуализм в позиции администрации Трампа мы должны использовать в той части, в которой он соответствует нашим интересам", - отметил он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что предложения, сделанные на саммите на Аляске по украинскому урегулированию, провалились. По его словам, надо понять, "кто конкретно провалился".

Напомним, Рубио после встречи с Лавровым заявил, что для урегулирования конфликта на Украине придется искать новые идеи и предложения, так как с предыдущими инициативами, выдвинутыми год назад в Анкоридже, не согласны украинцы. По его словам, США хотят мирного соглашения, но для этого необходимо, чтобы "согласились Россия и Украина".