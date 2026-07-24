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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске по делу о махинациях с продажей телефонов арестованы представители PROstore&PROtechno

В Челябинске арестованы двое предполагаемых участников (30 и 36 лет) мошеннической схемы по продаже сотовых телефонов гражданам от магазина PROStore и PROTechno.

По версии следствия, эти люди похитили у граждан более 1 млн руб. под предлогом исполнения договоров поставки технических устройств от магазина PROStore и PROTechno. Один из подозреваемых задержан сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Краснодаре. Центральный районный суд Челябинска арестовал каждого из них на два месяца, сообщает прокуратура Челябинской области.

Ранее в Челябинске началось расследование мошенничества, якобы совершённого сотрудниками магазина под прикрытием поставки цифровой техники из-за рубежа. По версии полицейских, преступления совершены в течение последних полутора лет.

30-летний предприниматель якобы начал продавать в Челябинске электронику. Предлагая клиентам поставки различных гаджетов, бизнесмен и его подельники получали от них деньги, однако товара так и не привозили. Так бандиты обогатились на 15 млн руб. Пострадали более 500 челябинцев, а также жителей других регионов страны.

Теги: PROstore&PROtechno, мошенничество


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