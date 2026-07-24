Свердловские медики излечили бесплодие мужчины, заставив работать его мозг

Специалисты Клинико-диагностического центра "Охрана здоровья матери и ребенка" помогли свердловской паре решить проблему бесплодия, виновником которого оказался мужской гипофиз. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

Супружеская пара около пяти лет никак не могла завести ребенка, хотя никаких очевидных причин их неудач не было. Тогда специалисты решили пойти через "голову" пациентов. Диагностика репродуктивного здоровья 32-летнего Михаила показала, что его мозг "прекратил" стимуляцию образования сперматозоидов и производство основного мужского гормона – тестостерона. Гипофиз критически снизил выработку гормонов ФСГ и ЛГ, отвечающих за эти функции.

Причины такого поведения мозга обнаружить не удалось, но это не помешало подобрать соответствующие препараты для мужчины. На сегодняшний день Михаил и его жена готовятся к рождению дочери.

Согласно наблюдениям врачей-урологов, подобных случаев становится все больше. Гипофиз снижает выработку гормонов, чутко реагируя на постоянное пребывание мужчин в стрессе.