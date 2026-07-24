В России введут новые парковки для многодетных семей

Минтранс России готовит новый дорожный знак, который выделит специальные парковочные места для многодетных семей. Ведомство планирует разместить такие стоянки в самых нужных местах: возле школ, детских садов, поликлиник и торговых центров. Чтобы выбрать внешний вид указателя, министерство запустило открытый конкурс в мессенджере Max. Пользователи могут проголосовать за один из семи предложенных эскизов.

Вариант, который наберет больше всего голосов, скоро появится на улицах российских городов. В Минтрансе подчеркивают, что этот проект сделает городскую среду более удобной для родителей с детьми. Голосование идет до 14 августа. Сразу после этого специалисты внесут изменения в Правила дорожного движения. Пока власти не решили, какой штраф будут платить водители за незаконную стоянку на этих местах. Проверять статус семьи будут через специальный государственный реестр, который работает с 2024 года.

Этот конкурс стал уникальным событием для России. Раньше Минтранс и ГИБДД никогда не советовались с гражданами по поводу дизайна знаков. Обычно внешний вид дорожных указателей определяли закрытые группы экспертов за закрытыми дверями. Теперь же судьбу нового символа на дорогах решат сами жители страны.