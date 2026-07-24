Заказчиком диверсии на "Северных потоках" были "украинские госорганы", - прокуратура ФРГ

Прокуратура ФРГ считает, что диверсию на "Северных потоках" совершили по указанию "украинских государственных органов". Об этом сообщил Никола Канестрини, адвокат обвиняемого украинца Сергея Кузнецова.

Он также заявил, что Кузнецову предъявили обвинение в военном преступлении, защита его оспаривает.

Кузнецова задержали в августе прошлого года в Италии и через несколько месяцев передали Германии. Канестрини утверждает, что Берлин скрыл от Рима версию о причастности Киева к атаке, чтобы получить обвиняемого, пишет РИА Новости.

В Госдуме заявляли, что решение Верховного суда ФРГ по делу о подрыве "Северных потоков" является попыткой Берлина выгородить истинных заказчиков диверсии, чтобы сохранить власть. Ранее Федеральный верховный суд ФРГ в своем постановлении указал, что взрывы на трубопроводах "с высокой долей вероятности" были совершены "по заказу иностранного государства", в частности Украины.