В Копейске мать погибшего участника СВО отдала мошенникам 6 миллионов

В городе-спутнике Челябинска, Копейске, 66-летняя мать погибшего бойца специальной военной операции (СВО) отдала мошенникам несколько миллионов рублей.

Обман начался со звонка неизвестного, представившегося сотрудником правительственного аппарата региона. Собеседник сообщил о скором вручении ордена и денег в связи с гибелью солдата. Злоумышленники владели персональными данными копейчанки, что вызвало у неё доверие. Под предлогом оформления документов мошенники запросили ИНН. Несмотря на сомнения, после получения в мессенджере фотографии якобы ордена и официального приглашения женщина переслала реквизиты.

Далее в схему включились псевдопредставители портала "Госуслуг" и правоохранительных органов. Они убедили пострадавшую, что первый звонок был от аферистов и теперь её деньги находятся под угрозой. В итоге она лишилась 6 млн руб. Подозрения у жертвы мошенников возникли лишь после того, как звонившие стали общаться с ней агрессивно и грубо. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщает региональное управление МВД.