ФОМ: Рейтинг "Единой России" упал до 33%

Рейтинг "Единой России" рекордно снизился на предыдущей неделе: если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за эту партию отдали бы голоса 33% россиян, таковы данные еженедельного опроса Фонда "Общественное мнение". Это минимальный показатель за последние несколько лет.

При этом за остальные четыре парламентские партии – КПРФ, ЛДПР, "Справедливую Россию" и "Новых людей" – в совокупности на выборах в ближайшее воскресенье проголосовали бы 32% респондентов.

Напомним, руководство "Единой России" ранее заявляло, что ставит цель сохранить конституционное большинство в Госдуме (минимум 300 голосов из 450), то есть на выборах за партию должны проголосовать 50% избирателей, "ЕР" хочет получить 55% по партийным спискам.