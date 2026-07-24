ЦБ обновил прогноз: ВВП России в этом году может вообще не вырасти

Центральный банк России обновил свой прогноз по состоянию макроэкономики на 2026 год. Регулятор полагает, что в сложившихся обстоятельствах экономику может ждать стагнация.

"Прогноз роста ВВП в 2026 году понижен до 0,0–1,0%. Прогноз на 2027–2028 годы не изменился", - говорится в релизе ЦБ, посвященном ключевой ставке.

"Во втором квартале экономика росла умеренными темпами. Основной вклад в рост внес потребительский спрос. Наблюдалось некоторое восстановление инвестиционной активности, но в целом она оставалась сдержанной. При этом с июня возросло влияние временного сокращения производственных возможностей на выпуск в отдельных отраслях. За последний месяц существенно снизились ожидания бизнеса по будущему спросу и выпуску. Это в том числе может указывать на замедление роста потребления во втором полугодии", - объясняют свое решение экономисты ЦБ.