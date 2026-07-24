Минэнерго назвало регионы, где улучшилась ситуация с топливом

Минэнерго заявило об улучшении ситуации с обеспечением топливом в ряде регионов страны. Об этом сообщил глава министерства Сергей Цивилев.

По его словам, положительную динамику демонстрируют Забайкальский и Краснодарский края, Калининградская и Иркутская области, Татарстан. Также нормализуется топливный рынок в Архангельской и Саратовской областях. Речь идет об увеличении количества работающих заправок и сокращении очередей.

Цивилев отметил, что это происходит благодаря мерам, принятым правительством, включая запрет на экспорт нефтепродуктов, и решениям, направленным на обеспечение импорта топлива и максимальную загрузку нефтеперерабатывающих мощностей.

Ранее сообщалось, что на Петербургской товарно-сырьевой бирже постепенно становится больше предложения по топливу – к продажам возвращаются после плановых и аварийных работ нефтеперерабатывающие заводы. Источники в отрасли также говорят о некотором улучшении ситуации на автозаправках: многие сети вернулись к отпуску топлива без ограничений, а очереди сократились. Однако все сходятся во мнении, что восстановление рынка не будет быстрым.