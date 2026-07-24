Количество свердловчан, эвакуированных из-за паводка, увеличилось до 409

С затопленных территорий Свердловской области эвакуировано 409 человек, 98 из которых дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным спасателей, ситуация в регионе стабилизируется - за последние сутки вода ушла со 126 приусадебных участков и территорий 10 частных домов в 15 населенных пунктах 13 муниципалитетов. В пяти действующих ПВР находится 48 взрослых и 17 детей, все они располагаются в Ирбите и Ирбитском МО, Камышлове и Серовском МО. Остальные эвакуированные сейчас проживают у близких и родственников.

"Оперативные группы ведомства и представители местных администраций в круглосуточном режиме ведут мониторинг гидрологической обстановки. Спасатели осуществляют подворовые обходы и адресную доставку гуманитарной помощи: за день жителям передано 120 продуктовых наборов", - сообщают в МЧС.

Для жителей 22 населенных пунктов работают 13 лодочных и паромных переправ, которыми за последние сутки воспользовались 22 человека. Также полным ходом идет восстановление домов, пострадавших от паводковых вод. Организован прием заявок на просушку помещений: на сегодняшний день поступило 107 обращений, из них за сутки успешно просушены четыре жилых дома, а также проведена откачка воды из шести подвальных помещений.



Параллельно идет расчистка русла рек и дренажных систем, специалисты укрепляют береговые линии с помощью песчаных мешков и мобильных водоналивных дамб. Межведомственные комиссия в 35 муниципальных образованиях продолжают прием заявлений на оценку ущерба, в двух территориях уже начались первые выплаты пострадавшим гражданам.

К выполнению работ в зоне паводка привлечены 543 человека и 159 единиц техники.