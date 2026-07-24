24 Июля 2026
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Фото: Накануне.RU

Штрафы для маркетплейсов: Совфед утвердил новые правила работы онлайн-площадок

Совет Федерации одобрил закон, который вводит жесткие штрафы для владельцев цифровых платформ за нарушение правил работы. Теперь должностные лица заплатят от 30 до 80 тысяч рублей, а компании - до 100 тысяч, если они плохо проверят информацию о товаре или без причины удалят его карточку. За махинации с ценами и скидками юридическим лицам придется отдать государству до 300 тысяч рублей. Самое суровое наказание в полмиллиона рублей ждет те площадки, которые проигнорируют жалобы пользователей или откажутся решать споры со своими клиентами.

Сенаторы также предусмотрели санкции за ограничение доступа к личному кабинету продавца, искусственное снижение его рейтинга или изменение условий договора без предупреждения. За такие действия компании оштрафуют на сумму до 400 тысяч рублей. Ответственность понесут и сами продавцы: за ошибки в оформлении предложений им грозит штраф до 70 тысяч рублей, а за повторный проступок - до 200 тысяч. Закон приравнивает самозанятых и индивидуальных предпринимателей к должностным лицам, поэтому они будут платить штрафы наравне с руководителями компаний. Новые меры заставят маркетплейсы работать честнее и внимательнее относиться к правам партнеров и покупателей.

С 1 октября маркетплейсы начнут передавать в налоговую данные о продавцах, их договорах и доходах, что позволит государству жестче контролировать интернет-торговлю и выявлять скрытые обороты. Для обмена информацией площадкам потребуется согласие предпринимателей, которое, по мнению депутатов, фактически станет обязательным условием для работы.

Теги: маркетплейс, товар, цена


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